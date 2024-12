Sorteio do Mundial de Clubes 2025: Jornal espanhol coloca Botafogo em ‘grupo da morte’ e Fla e Flu nos ‘de nível inferior’

Para o diário europeu, o sorteio trouxe “sorte mista” para os clubes espanhóis. Escreveu o Marca: enquanto o Real Madrid vai encarar RB Salzburg, Al-Hilal e Pachuca, pelo Grupo H (no qual a equipe merengue “não deverá ter problemas em se classificar”), o Atlético de Madrid “foi colocado, sem discussão, no grupo da morte”, o B, com Botafogo, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders.

“São os casos do Grupo D com Flamengo, Chelsea, León do México e Esperance da Tunísia e do Grupo F com Fluminense, Borussia, Ulsan e Mamelodi Sundowns”, ressalta o diário.