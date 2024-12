Sula Ximenes recebe moção de aplauso da Aleac em reconhecimento ao trabalho à frente do Deracre

A presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), Sula Ximenes, foi agraciada na manhã desta sexta-feira, 13, com uma Moção de Aplauso, uma honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Acre.

A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Pedro Longo, em reconhecimento ao trabalho realizado pela autarquia, à promoção de um diálogo aberto com a população e ao atendimento das demandas de infraestrutura durante a gestão do governador Gladson Cameli. Emocionada, Sula Ximenes agradeceu à Casa Legislativa pelo reconhecimento.

“Sou imensamente grata pela Moção de Aplauso concedida pelo deputado Pedro Longo. Este título é mais uma demonstração do compromisso que o governo Gladson Cameli tem com os trabalhos executados pelo Deracre”, declarou a presidente.

Durante o governo de Gladson Cameli, Sula Ximenes acumulou outras homenagens, como uma Moção de Aplauso da Câmara Municipal de Rio Branco, proposta pelo vereador Joaquim Florêncio, pela marca histórica de ser a primeira mulher a presidir a autarquia.

Além disso, a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) prestou-lhe uma homenagem especial ao conceder-lhe a Honraria do Mérito Industrial FIEAC 2024. A distinção reconheceu sua atuação destacada em liderança, espírito comunitário e contribuição para o desenvolvimento do setor industrial do estado.

Sula também foi homenageada no evento “Elas Podem+”, promovido pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) e pelo Sebrae, que celebrou as conquistas e a força das mulheres empreendedoras.