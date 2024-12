“Tornozeleira no cu”: radialista que provocou Moraes é preso novamente

O radialista Roque Saldanha foi preso na tarde desta sexta-feira (20/12) em Colatina (ES). Ação foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

No momento, Saldanha está sendo encaminhado para a realização de exames de corpo de delito. A previsão é que ele passe por audiência de custódia no sábado (21/12).

Saldanha foi preso por tentativa de golpe de estado nos atos do 8 de janeiro, mas postou um vídeo nas redes sociais em que mostrava a tornozeleira eletrônica quebrada. Na gravação, ele também provocou Moraes dizendo que o ministro “não é homem” e que deveria “enfiar a tornozeleira no cu“.

Veja o vídeo de Saldanha afrontando Moraes:

O processo contra Saldanha tramita em segredo de Justiça. No entanto, o Metrópoles apurou em novembro deste ano que o mandado de prisão foi expedido no último dia 25, ou seja, antes da divulgação do vídeo em que ele provoca Moraes.

A prisão de Saldanha pela participação dele nos atos de 8 de janeiro (2022) foi realizada em janeiro de 2023. Ele utilizava, conforme as apurações, as redes sociais dele para incentivos a atos violentos e atentatórios ao Estado Democrático e aos ministro do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O homem que foi preso novamente é morador de Governador Valadares (MG). Ele havia sido solto em 24 de janeiro do ano passado, mas com a tornozeleira eletrônica.