Ufac pode sair do Sisu a partir de 2026, diz reitora; medida já será aplicada na Medicina

Em coletiva à imprensa realizada nesta segunda-feira (9), a reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, disse que a instituição estuda sair do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a partir de 2026.

A medida tem como intenção garantir o bônus regional, assim como foi feito com o curso de Medicina – que terá um processo seletivo próprio da instituição, não sendo necessário passar pelo Sisu.

“Nós respondemos ao Ministério da Educação, solicitando que não retirasse o bônus, pelo menos na edição de 2025, considerando que os estudantes já tinham realizado a prova do Enem, que eles já estariam contando com esse bônus e que deixasse para o Sisu em 2026 essa decisão. O MEC mandou outro documento solicitando que a universidade providenciasse a retirada”, explicou a reitora.

Guida informou que, por enquanto, não é possível a saída completa do Sisu, por conta das condições da universidade.

“Durante todos esses anos, de 2019 até agora, 2024, o impacto do bônus é muito maior no curso de medicina. Então, nesse caso, a gente fez a proposição de fazer o processo seletivo e foi deliberado dessa forma. Eu gostaria de ressaltar que a proposta da administração era competir, na verdade, com o Ministério da Educação, retirando a medicina, mas o Conselho deliberou a manutenção em todos os cursos”, continuou.

Em 2025, os interessados em ingressar no curso de Medicina já vão enfrentar um processo seletivo próprio da instituição.

“Ele [sistema] precisa ser melhorado, mas para medicina a gente consegue fazer o que já vínhamos usando. Esse ano mesmo, em 2024, nós já utilizamos para vagas remanescentes que não foram preenchidas em todas as chamadas do Sisu e nem tinha mais lista de espera. Então, a gente vai publicar um edital somente com o curso de medicina, com todo o cronograma e os prazos de inscrição”, anunciou.