Último adeus: égua de estimação acompanha enterro de jovem que morreu em acidente de moto no Acre

O enterro de Moisés Macedo Maia, adolescente de 17 anos que morreu em um acidente de trânsito, ocorrido na noite do último domingo (22), em Cruzeiro do Sul, aconteceu nesta terça-feira (24). Em um momento emocionante, a família do jovem levou a sua égua, companheira de competição para se despedir de seu dono.

O acidente que vitimou Moisés aconteceu quando ele tentava realizar uma ultrapassagem em uma curva na Rodovia AC-407, na vila Santa Rosa. O rapaz colidiu contra um caminhão.

O velório aconteceu na vila onde ele morava com a família, e contou com a presença de amigos e familiares. Moisés era conhecido por sua paixão pelas competições equestres, em especial pela prova de três tambores, momentos em que sempre estava acompanhado de sua égua, com a qual participava de competições por toda a região.

Entre as diversas homenagens feitas durante seu funeral, uma das mais emocionantes foi o momento em que sua égua foi levada até o caixão do rapaz, para assim, se despedir pela última vez de seu dono.