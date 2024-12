Vendas para última turnê de Jorge & Mateus começam terça (17); como comprar

A venda de ingressos para a turnê comemorativa de 20 anos da dupla Jorge & Mateus — a última que farão antes de uma pausa na carreira — começam nesta terça-feira (17), às 12h.

As entradas para as apresentações nas cidades de São Paulo (SP), Brasília (DF), Belém (PA), Manaus (AM) e Cuiabá (MT) estarão à venda na plataforma Q2ingressos. Serão 22 shows durante o ano de 2025, entre abril e dezembro.

Mateus disse em uma entrevista ao canal do Youtube André Piunti que está com expectativas altas para a nova turnê – que começará em abril, depois do Carnaval – porque já trará o público de uma demanda que ficará faltando durante a pausa deles.

Veja as datas da turnê

5/abril – São Paulo (SP)

12/abril – Brasília – (DF)

25/abril – Belém- (PA)

26/abril – Manaus- (AM)

17/mai – Cuiabá – (MT)

07/jun – Porto Alegre- (RS)

05/jul – Goiânia – (GO)

16/ago- Belo Horizonte- (MG)

23/ago- Salvador – (BA)

6/set – São Luís – (MA)

27/set – Natal – (RN)

4/out – Palmas (TO)

18/out – Vitória (ES)

25/out – Recife (PE)

7/nov – Vitória Da Conquista (BA)

15/nov – Rio de Janeiro (RJ)

28/nov – João Pessoa (PB)

29/nov – Maceió (AL)

5/dez – Teresina (PI)

7/dez – Fortaleza (CE)

07/dez – Aracaju (SE)

29/dez – Balneário Camboriú (SC)

Anúncio da pausa

Os cantores Jorge e Mateus anunciaram que irão fazer uma pausa na agenda de shows após a turnê de 20 anos de carreira no início de dezembro.

“Quem estiver com a gente durante essa turnê, possivelmente estará assistindo ao último show de um tempo indefinido que vamos tirar para descansar”, disse Mateus em entrevista ao canal do Youtube André Piunti.

O objetivo da pausa é ficar em casa com a família e Mateus, em especial, quer reservar um tempo para voltar a se dedicar à composição. O tempo do intervalo, segundo eles, é indefinido.

Além de Jorge e Mateus, outros artistas do sertanejo anunciaram que irão diminuir a agenda de shows para se dedicar à vida pessoal e outros projetos, entre eles Luan Santana e Gusttavo Lima.

Relembre a trajetória da dupla

Os músicos se conheceram em Itumbiara, interior de Goiás, formaram a dupla em 2005 e se tornaram um dos precursores do sertanejo universitário. Jorge cursava direito e Mateus agronomia, e foram apresentados por amigos em comum.

O primeiro show da dupla foi em 26 de maio de 2005, em uma boate na cidade goiana. O CD de estreia deles foi gravado na garagem da casa do segunda voz, com composições próprias e regravações de clássicos do gênero.

Em 2007, gravaram o primeiro projeto audiovisual, o “Ao Vivo Em Goiânia”, estourando a música “Pode Chorar”, o que os deu projeção nacional e permitiram à dupla uma carreira de 20 anos.