Vereadores derrotados não serão ‘desamparados’ e devem ocupar cargos no alto escalão de Bocalom

Nas eleições deste ano, que teve quase 60% de renovação, 10 vereadores em Rio Branco não conseguiram reeleger e estarão fora da Câmara Municipal a partir de 2025.

Desse total, 9 eram da base do prefeito Tião Bocalom na Casa e não devem ficar ‘desamparados’ no ano que vem. É bem provável que todos passem a ocupar cargos de confiança no alto escalão da Prefeitura.

A começar pelo líder do prefeito no parlamento. João Marcos Luz, do PL – mesmo partido que Bocalom -. Braço direito dele na Casa, Luz foi o responsável por defender o prefeito nas pautas e assuntos mais polêmicos da legislatura. Conseguiu ainda acalmar os ânimos do bloco governista no parlamento. Não deverá ser esquecido por Bocalom, que não costuma ser ingrato. João Marcos já foi superintendente do RBTrans na gestão atual antes de assumir a cadeira na Câmara Municipal deixada por Emerson Jarude, e pode ser reconduzido ao cargo.

Nova pasta

A Secretaria Municipal da Mulher já teve criação aprovada na Câmara e vai ser oficializada a partir de 2025. A questão agora é quem deverá assumir a futura pasta. Entre as cotadas está a vereadora Lene Petecão, agora no União Brasil.

Lene foi uma fiel integrante da base de Bocalom. Ela, inclusive, contrariou o próprio irmão, o senador Sérgio Petecão- que decidiu está no palanque de Marcus Alexandre – para apoiar a reeleição do prefeito.

Saúde em peso

O União Brasil detém o comando da Secretaria Municipal de Saúde. Com Rennan Biths a frente da pasta, o partido também deve colocar os vereadores derrotados Francisco Piaba, Ismael Machado e Raimundo Castro em cargos de chefia na secretaria, incluindo o cargo de secretário-adjunto ou gerentes das unidades básicas da capital.

De olho

Fontes disseram à coluna que o Podemos, outro partido da base do prefeito, estaria de olho na Secretaria de Esportes, atualmente coordenada por Arthur Oliveira.

A vontade do partido é de indicar um dos dois vereadores derrotados – Hildegard Pascoal ou Arnaldo Barros – como novos secretários. A briga será dura.

Um caminho

N.Lima, um dos principais vereadores da capital, ficou de fora da Câmara Municipal pela primeira vez em anos. Policial militar aposentado, ele estaria de olho no Gabinete Militar. O atual chefe da pasta, coronel Bino, acumula funções no gabinete e na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Informação. Tirá-lo de um dos cargos não seria problema.

Se esse não for o caminho de N Lima, o gabinete do vice-prefeito Alysson Bestene poderia ser um caminho. Ambos são do Progressistas.

Não vai mexer as peças

Bocalom já havia dito ao ContilNet que não iria fazer grandes mudanças no seu secretariado para o próximo mandato. Apesar disso, é preciso lembrar que o prefeito vai precisar abrigar todos os partidos que estavam na sua coligação neste ano – 08 ao todo.

Da primeira vez que foi eleito, em 2020, Bocalom ao tinha ao lado o PSD de Petecão, o que fez a distribuição de secretariado e do alto escalão mais fácil. Agora, é muito mais gente para poucos cargos.