Vereadores serão empossados nesta semana e eleição para presidente da Câmara segue sem definição

A posse dos 21 vereadores para o próximo biênio na Câmara Municipal de Rio Branco -Acre, está programada para dia 1° de Janeiro, às 17h, no auditório do Detran , na avenida Dias Martins.

Logo após a posse, já será feita a eleição da Mesa Diretora, mas até agora nada está definido sobre quem será o presidente da Câmara.

O prefeito Tião Bocalom e governador Gladson Cameli já manifestaram apoio e suas indicações são o ex-secretário de cuidados com a Cidade, Joabe Lira.

VEJA MAIS: Gladson reforça apoio a Joabe para presidência da Câmara e dispara: “Alguém tem que ceder”

Apesar da manifestação do Governo e Prefeitura, a eleição ainda não está definida, e tudo pode acontecer após a posse. O nome da vereadora Elzinha Mendonça, do PP, também continua sendo cotado para presidência. As negociações devem esquentar nos dias 30 e 31.