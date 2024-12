Vídeo: avião com 77 pessoas faz pouso forçado e pega fogo no Canadá

Um avião operado pela Pal Airlines apresentou problemas técnicos e precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Halifax, no Canadá, na noite desse sábado (28/12).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível o momento em que a asa da aeronave arrasta na pista, provocando um incêndio. Segundo a imprensa canadense, o voo levava 77 pessoas. Ninguém se feriu.

Veja:

O voo partiu da cidade de St. John, com destino a Halifax. O incidente teria sido causado por um problema no trem de pouso, que falhou no momento da aterrissagem.

O aeroporto informou que a pista de pouso foi fechada temporariamente na noite desse sábado, e parcialmente liberada neste domingo (29/12).

Coreia do Sul

O governo da Coreia do Sul decretou sete dias de luto nacional após o acidente aéreo que matou 179 pessoas na manhã deste domingo (29/12) — noite de sábado no Brasil.

“Nós estendemos nossas mais profundas condolências e simpatia às famílias enlutadas daqueles que perderam suas vidas nesta tragédia inesperada”, declarou o presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok.

Ministro das Finanças, o político assumiu o cargo nessa sexta-feira (26/12) após o impeachment do então presidente interino, Han Duck-soo.

Durante o período de luto, as bandeiras hasteadas em prédios do governo serão arriadas e funcionários públicos usarão fitas pretas.