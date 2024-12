VÍDEO: Motociclista morre após perder controle do veículo e colidir com árvore em Manaus

Na madrugada desta sexta-feira (20/12), um grave um acidente na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, resultou na morte de um motociclista identificado como Elton, de 41 anos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a vítima, que estava pilotando uma motocicleta, perde o controle e colide contra uma árvore. Uma pessoa que estava no carro ao lado de Elton registrou o momento em que o homem pilotava pela via.

No vídeo, o motociclista Elton aparece pilotando com apenas uma mão no guidão pouco antes de perder o controle. Ele morreu ainda no local. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a vítima sofreu hemorragia intracraniana, fratura na base do crânio e traumatismo cranioencefálico causado pelo impacto.

Veja o vídeo: