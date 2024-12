“Vou matar todo mundo”: PMs chutam e pisam em homem rendido

Policiais militares foram flagrados pisando e dando chutes em um homem que já estava rendido durante uma abordagem na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, nessa terça-feira (17/12).

Uma testemunha registrou o momento em que um PM pisa no homem que está deitado de bruços no meio da rua, com as mãos na cabeça. Ele grita para alguém sair do carro que está ali próximo e ameaça: “eu vou matar todo mundo nessa porra”.

Veja:

O carro começa a sair do local e o PM faz um disparo. Em seguida, pede para outra agente conter o rapaz. Ele chega e dá quatro chutes no homem, que não esboça qualquer reação. A PM ainda grita: “não se mexe, filho da puta”.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a equipe realizava patrulhamento quando suspeitou de um veículo ocupado por três pessoas. “Ao tentar realizar a abordagem, o condutor do automóvel fugiu, iniciando acompanhamento [perseguição]”, diz a pasta.

De acordo com a SSP, durante o percurso, a viatura da PM foi atingida por disparos de arma de fogo.

O carro foi interceptado na rua Rudolph Lotze e os suspeitos levados ao 89° Distrito Policial (Morumbi). O caso foi registrado como desobediência e localização/apreensão de veículo.

Conduta dos PMs

Sobre a abordagem dos PMs, a SSP afirma que “não condiz com os protocolos da Polícia Militar do Estado e uma investigação preliminar foi aberta para apurar os fatos”.

“As imagens compartilhadas pela reportagem, assim como as que foram captadas pelas câmeras corporais dos policiais, fazem parte das apurações”, afirma, em nota.