10ª Copinha Arasuper começa sábado no ginásio do Sesc

Será realizada no sábado, 18, a partir das 14 horas, no ginásio do Sesc, a abertura da 10ª edição da Copinha Arasuper de Futsal. O torneio vai ser disputado nas categorias Sub-10, 12 e 14 e 38 times estarão em quadra.

“A competição cresce a cada temporada e isso é muito importante para o nosso futsal. Teremos grandes promessas da modalidade em quadra”, comentou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

Partida da 1ª rodada

Sub-10

Sena Esporte x Esc, do Galvez

Esc. do Flamengo x Furacão do Norte

Sub-12

Sena Esporte x Esc. do Flamengo

Esc. do Galvez x Plácido de Castro

Sub-14

Rei Artur x Ecoville

Cruz Azul x Plácido de Castro