1ª dupla anunciada no BBB25: Vitória Strada e o amigo Mateus Pires; confira

Vitória Strada foi Miss Mundo Brasil. Um ano após foi aprovada para Artes Cênicas na Universidade Federal de seu estado e participou de seu primeiro filme, “Real Beleza”. E foi durante as gravações que teve certeza que deveria seguir a carreira de atriz.

Strada foi morar no Rio de Janeiro quando tinha 21 anos, estreou nas novelas e lá ficou, tendo papéis de protagonistas, o que fez com que fosse citada pela revista “Forbes Under 30”.

Sua estreia na tv foi na novela “Tempo de Amar”, de 2017, fez também “Espelho da Vida”, em 2018, e “Salve-se Quem Puder”, em 2020. Fez também uma breve participação na reta final de “Fuzuê”, no passado.

Também participou do “Dança dos Famosos”, quando venceu a edição 2022 do quadro do “Domingão”.

Sobre relacionamento, a atriz está comprometida com o também ator Daniel Rocha que deu forças e incentivos para que ela entrasse com tudo na edição 25 do reality mais vigiado do Brasil.

Apesar de se considerar bastante indecisa, escolheu com convicção Mateus Pires, o amigo que considera irmão, como dupla no BBB. Ela lembra que os dois ficaram presos em um elevador no início da amizade, o que acabou os aproximando.