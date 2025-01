Acre fecha 2024 com redução de mortes por intervenção policial; veja os números

Dados da Polícia Civil do Estado do Acre, presentes no Relatório de Mortes Violentas Intencionais (MVI), mostram uma redução de 33,3% no número de mortes por intervenção policial em 2024 em comparação a 2023.

Ao longo dos 12 meses de 2024, foram registradas 10 mortes, enquanto em 2023 o total foi de 15. A morte por intervenção policial é quando durante ações envolvendo forças de segurança, como operações, abordagens ou confrontos, em que agentes utilizam força letal contra indivíduos. Esses casos podem incluir situações de legítima defesa, proteção de terceiros ou resistência armada.

Apesar de legalmente amparadas em certas circunstâncias, essas ocorrências são investigadas para garantir que o uso da força tenha sido proporcional e necessário.

Durante o ano passado houve casos de picos isolados, como em outubro de 2024, quando ocorreram quatro mortes, ou seja, 300% a mais que no mesmo período de 2023, quando apenas uma morte por intervenção policial foi registrada.

Entre os meses com destaque positivo estão fevereiro, março, maio, julho e setembro, que não registraram nenhuma morte em decorrência de ação policial.

De acordo com a Polícia Civil, essa redução é reflexo de um trabalho integrado das forças de segurança e da adoção de estratégias para minimizar confrontos fatais durante as operações.

Casos que repercutiram em 2024

No dia 22 de outubro, quatro homens morrem em um confronto com a polícia na estrada de Plácido de Castro, interior do Acre. O grupo teria realizado um assalto em uma fazenda na região.

Segundo informações da Polícia Militar, cinco homens teriam roubado uma caminhonete com pertences da família proprietária da fazenda, mantendo-os refém.

Após a ação eles fugiram e tentaram cruzar a fronteira com a Bolívia, por meio de uma ponte improvisada no Ramal do Severino. Uma equipe da Companhia de Operações Especiais (COE) fazia patrulhamento especializado quando interceptou o veículo roubado.

No confronto, três dos suspeitos morreram durante a troca de tiros e dois fugiram. As equipes ao realizar buscas, localizaram o quarto suspeito a 150 metros do local. Foram realizados os procedimentos de primeiros socorros, no entanto, ele não resistiu e morreu ainda no local.