Adailton Cruz demonstra preocupação com o cenário da saúde em Feijó e cobra a retomada imediata das obras do hospital

O Deputado Adailton Cruz esteve em Feijó para visitar o Hospital Geral do município e verificar de perto a situação dos atendimentos e das instalações, que atualmente se encontram em condições precárias. Durante a visita, o parlamentar conversou com os servidores em saúde e constatou que parte do hospital está em reforma, mas as obras estão paralisadas. Segundo ele, não havia nenhum operário trabalhando no local no momento da inspeção.

“Essa obra precisa avançar. Feijó necessita de um hospital que atenda às demandas da população, tanto urbana quanto rural, com a devida adequação estrutural e sanitária. As condições atuais são insuficientes e comprometem o atendimento à comunidade”, declarou o deputado.

De acordo com Adailton Cruz, os serviços do hospital serão transferidos temporariamente para outra estrutura, mas a solução não é definitiva. Ele reforçou que a paralisação das obras é inaceitável e que medidas precisam ser tomadas imediatamente para retomar o andamento do projeto.

Em resposta à situação, o parlamentar afirmou que já iniciou articulações junto às lideranças locais. Uma audiência pública será convocada pelo vereador do município, envolvendo o Ministério Público, a Secretaria de Saúde, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, a Prefeitura de Feijó e a direção do hospital. O objetivo é discutir os problemas enfrentados e cobrar providências para a retomada das obras.

“Levaremos essa situação também para a Assembleia Legislativa, porque a saúde precisa de condições dignas para atender quem mais precisa. Parabenizo os trabalhadores em saúde que estão fazendo o que podem, mas essas condições precisam mudar urgentemente. O secretário de saúde já tomou algumas medidas, mas é preciso avançar muito mais”, destacou Adailton Cruz.