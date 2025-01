Agatha Moreira fala de ‘Mania de você’ e do namoro de seis anos com Rodrigo Simas

Agatha Moreira , que interpreta Luma em “ Mania de Você “, revela que se surpreendeu com a torcida do público pelo romance da sua personagem com o vilão Mavi, vivido por Chay Suede .

— A Luma fez bastante besteira também, mas essa torcida por ela com o Mavi eu achei surpreendente, ainda mais sabendo de tudo que ele fez com ela. Mas fico feliz. Nossa trama tem isso de manter as duas personagens (Luma e Viola) sem muita definição de quem é a vilã da história, cada uma com seus erros e acertos, como qualquer pessoa nessa vida. O problema é que elas pegam um pouquinho pesado — comenta.

Rodrigo Lombardi, que interpreta Molina, pai de criação de Luma, voltará em breve à trama, após sua suposta morte. Curiosamente, o ator viveu o pai de Agatha em “Verdades Secretas“, onde também voltou do mundo dos mortos na sequência:

— Mais uma vez, um pai ressuscitando. Nós estamos muito felizes de tê-lo de volta ao set. O Rodrigo é divertidíssimo, nós já temos muita intimidade.

Desde sua estreia, “Mania de Você” enfrenta críticas e baixa audiência. Questionada sobre o assunto, Agatha afirma que o retorno que costuma receber nas ruas é positivo:

— O pior de tudo são críticas que não são nem um pouco construtivas. Temos que saber separar. Houve críticas construtivas e outras não. Algumas são só depreciação alheia, e eu acho isso muito feio. O mundo está mudando, a forma de acesso a produtos audiovisuais está mudando completamente. Então, temos que entender esse novo momento, porque as pessoas ficam comparando a audiência de agora com a de cinco anos atrás. Eu meço muito a temperatura do produto pela rua, porque sou uma pessoa que frequenta a rua, e a resposta que eu recebo é muito positiva.

Agatha namora há seis anos o também ator Rodrigo Simas. Ela exalta a parceria entre eles, que já eram amigos antes de começarem a se relacionar:

— Eu tenho um namorado maravilhoso, que é muito meu parceiro, está em sintonia e tem um diálogo super aberto comigo. Nós somos muito sinceros, muito verdadeiros. Prezamos muito pela verdade e pelo respeito na nossa relação, e ainda por cima ele é gato para caramba. Realmente não tenho do que reclamar.

Em 2023, Simas revelou publicamente ser bissexual. Desde então, a atriz afirma que se surpreende com o fato de algumas pessoas acharem que ela não sabia da orientação sexual do companheiro: