Alan Rick e Bocalom entregam veículo à organização que cuida de menores em vulnerabilidade

A Organização Nacional de Valorização da Vida Educacional e Saúde (ONVVES), uma instituição de assistência social que realiza ações importantes, como a distribuição de cestas básicas, frutas e verduras, oferta de cursos profissionalizantes, além de atividades recreativas e aulas de artes marciais para crianças, foi contemplada, nesta quinta-feira (23), com uma caminhonete 0 km para apoiar as atividades da entidade. A entrega foi feita pelo senador Alan Rick (União Brasil-AC) e pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL).

O veículo será de fundamental importância na distribuição de alimentos e em outras atividades da organização. “Nossa sede fica na Cidade Nova. Lá realizamos boa parte dessas ações com o projeto mais conhecido como Projeto Oportunidades. Também atuamos no Eldorado, com aulas de taekwondo voltadas para crianças em vulnerabilidade social, e promovemos cinema aos finais de semana, buscando tirar as crianças das ruas. Quando recebemos qualquer tipo de doação, reunimos a comunidade e realizamos essa partilha com todos. A chegada dessa caminhonete fortalecerá e facilitará todo esse trabalho, permitindo-nos alcançar mais famílias”, disse a presidente da organização, Priscila Karolayne. “Nosso muito obrigado ao senador Alan Rick, que teve esse olhar especial, e à Prefeitura”, acrescentou.

Além da caminhonete, a ONVVES também receberá equipamentos e recursos para custear a manutenção de suas sedes e atividades. São R$ 475 mil em emendas destinadas pelo senador Alan Rick para apoiar o trabalho da instituição.

“Foram R$ 225 mil para a aquisição da caminhonete e outros R$ 250 mil para o custeio das atividades, pagamento de profissionais, contas de luz, água e outras demandas, além da compra de equipamentos. A ONVVES é uma das instituições contempladas. Temos trabalhado levando esse apoio a diversas entidades em todo o estado. Ao todo, desde o meu mandato como deputado, já garanti mais de R$ 18,9 milhões, recursos que têm ajudado muitas instituições que chegam onde, muitas vezes, as prefeituras e o governo não conseguem. Levam alimento, conforto espiritual, tratamento para dependentes e contribuem para a transformação de vidas”, explicou o senador Alan Rick, celebrando mais uma entrega de seu mandato.

“Quero agradecer ao senador Alan Rick por essa sensibilidade humanitária. Toda vez que você destina recursos para ajudar na assistência social, para essas organizações não governamentais, você desafoga o governo. O que estamos fazendo hoje, entregando esta caminhonete, que é uma emenda do senador, é exatamente para que esta organização não governamental tenha mais condições de atender mais pessoas. Com isso, menos pessoas dependerão da Prefeitura. Acho isso fundamental. Queremos agradecer imensamente ao senador Alan Rick por mais esta iniciativa de destinar recursos”, afirmou o prefeito Tião Bocalom.

A solenidade de entrega do veículo contou com a participação do secretário municipal de Assistência Social, João Marcos Luz, do secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira (que está respondendo pela Secretaria de Planejamento), e do vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene (PP).