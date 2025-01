Alerta de perigo: 1º fim de semana de 2025 tem previsão de chuvas intensas do Norte ao Sudeste; veja a previsão

O primeiro fim de semana de 2025 chegará carregado de nuvens e chuvas isoladas na maior parte do Brasil, sobretudo no Sul e no Sudeste do país. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas em todo o Sudeste. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais podem ter temporais de até 50 milímetros em 24 horas e ventos de até 60 km/h.

A previsão é semelhante para todo o território do Distrito Federal, do Centro-Oeste e mais cinco estados: Acre, Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins. Partes de Roraima, Maranhão, Piauí e Bahia também podem ser afetadas pelas chuvas intensas, segundo o Inmet.

Previsão do Inmet para primeiro fim de semana de 2025 — Foto: Reprodução/X

Entre domingo e segunda-feira, o Inmet emitiu alerta laranja para chuvas em áreas do Amazonas, do Amapá e do Pará e em todo o Acre.

O volume total de chuva nas regiões de Marajó, Vale do Acre, no Centro-Sul amazonense, no Norte e Sul do Amapá e no Nordeste Paraense, entre outras, pode chegar a 100 milímetros em 24h, com ventos de até 100 km/h, segundo o instituto.

O instituto também prevê chuvas intensas entre domingo e segunda em áreas do Norte do país (Acre, Amapá, Roraima e Pará) e do Nordeste (Maranhão, Piauí e Bahia), além de regiões de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

No mesmo período, temporais devem atingir todo o estado em Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo e todo o Distrito Federal. O Inmet informou que o volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros (mm) em 24h, com ventos de até 60 km/h.

Previsão do Inmet para domingo (5) a segunda (6) — Foto: Reprodução

A chuva deve predominar nas capitais do Sudeste. Em Belo Horizonte, as temperaturas neste sábado devem oscilar entre 19ºC e 28ºC e, no domingo, entre 18ºC e 27ºC. A previsão é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, nos dois dias.

O Inmet prevê a cidade do Rio de Janeiro com muitas nuvens ao longo de todo o primeiro fim de semana de 2025, com temperaturas de 22ºC a 36ºC no sábado e de 21ºC e 28ºC no domingo e pancadas de chuva e trovoadas nas partes da tarde e da noite.

A capital paulista, por sua vez, também deve ter céu nublado e temporais isolados e marcar nos termômetros entre 20ºC e 28ºC no sábado e entre 19ºC e 25ºC no domingo.