Alívio: nível do Rio Iaco baixa para 8,22 metros em Sena Madureira

O nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, vem apresentando diminuição significativa nos últimos dias e atualmente se encontra bem abaixo da cota de alerta, que é de 14 metros.

Conforme a Defesa Civil Municipal, nesta quinta-feira (2), a régua amanheceu medindo 8,22 metros. Ontem, o nível estava em 8,57 metros.

No final de dezembro de 2024, em decorrência das chuvas, o índice chegou a 12,80 metros, se aproximando da cota de alerta. “Graças a Deus, a situação está controlada no presente momento. Mesmo assim, continuamos em alerta, pois estamos no período invernoso”, destacou Carlos Dávila, representante da Defesa Civil.

Mesmo diante da vazante, a Defesa Civil recomenda que os ribeirinhos redobrem os cuidados para evitar o alagamento de embarcações.