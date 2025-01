O prefeito em exercício de Rio Branco, Alysson Bestene, assinou diversas nomeações, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado, na manhã desta terça-feira (21), para estruturar as equipes deste começo da nova gestão municipal.

As nomeações abrangem áreas de grande importância, como infraestrutura, meio ambiente, casa civil e turismo. A assinatura das nomeações ainda é feita pelo vice-prefeito, já que o titular, Tião Bocalom, esteve em lua de mel recentemente, tendo retornado às atividades apenas na noite de segunda-feira (20).

Para conferir todas as nomeações das pastas supracitadas, basta conferir o documento na íntegra abaixo: