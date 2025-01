Antonia Sales é empossada como vice-presidente da Unale e se torna 1ª mulher acreana no cargo

A deputada estadual Antônia Sales (MDB) tomou posse como vice-presidente da diretoria Executiva da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) nessa quarta-feira, 8, em Brasília. Com isso, Sales se torna a primeira mulher acreana a ocupar esse cargo, destacando-se como uma liderança significativa para a região Norte do Brasil. A cerimônia de posse ocorreu na sede da Unale e contou com a presença de diversos representantes políticos, além de autoridades e convidados especiais.

Em seus cinco mandatos como deputada, Antônia Sales tem se destacado pelo foco em políticas voltadas para a melhoria da saúde, especialmente na região do Juruá, além de sua incansável luta por avanços na infraestrutura do Acre. A parlamentar é conhecida por seu empenho em estabelecer conexões comerciais entre os estados da Região Norte e os países vizinhos, buscando não apenas integrar economicamente a região, mas também promover o desenvolvimento e a inclusão social.

A nova diretoria da Unale, empossada nesta data, traz uma equipe comprometida com a transformação das políticas estaduais, com diretrizes que visam fortalecer o papel do legislativo em todo o Brasil.

A nova direção eleita, expressou a intenção de estreitar os laços entre os parlamentos estaduais e promover uma maior integração entre as diversas regiões do país.

A posse de Antônia Sales na Unale não apenas celebra sua trajetória de conquistas e liderança, mas também simboliza um marco importante para a visibilidade das mulheres na política brasileira. Com experiências que vão desde a defesa da saúde até a política de desenvolvimento das regiões brasileiras, a deputada agora se posiciona como uma voz influente na construção de um futuro mais próspero e integrado para o país, especialmente para o Acre e suas particularidades regionais.