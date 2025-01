Após ameaça de paralisação dos servidores da Educação do Acre secretário deve se reunir para debater demanda com a categoria

O Secretário de Estado de Educação e Cultura do Acre, Aberson Carvalho se manifestou por meio de nota nesta quinta-feira (30), sobre a decisão do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) que anunciou recentemente que a categoria pode deflagrar greve e não iniciar o ano letivo de 2025.

De acordo com o representante, o órgão tem “compromisso com a transparência” e uma agenda com os três sindicatos já está marcada para debaterem a demanda.

Na carta pública divulgada, os servidores alegam que seus salários foram reduzidos de 90% para 63%, e a principal reivindicação deles é o retorno das tabelas salariais, que caiu de 10% para 7% durante a gestão Cameli.

Aberson destaca que qualquer avanço salarial “deve respeitar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)”, que atualmente impede novas concessões.

Veja a nota:

NOTA PÚBLICA

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), reitera seu compromisso com a transparência e informa que seguirá dialogando com os representantes da categoria. Uma reunião com os três sindicatos da Educação já está agendada para tratar das demandas apresentadas.

Destacamos que qualquer avanço salarial deve respeitar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que atualmente impede novas concessões. Seguimos comprometidos em construir soluções responsáveis dentro da legalidade e da realidade financeira do Estado.

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura do Acre