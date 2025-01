Após ataque de queixadas, homem é levado de canoa ao hospital; três cães morreram

Um grupo de moradores do seringal São Miguel, Rio Purus, formado por seis pessoas, passou por momentos de aflição nesta semana dentro da floresta. Eles se destacavam para o centro de uma colocação com a meta de quebrar castanha quando se depararam com um bando de queixadas. Evailson Assunção, 25 anos, acabou ferido na coxa direita e os outros ribeirinhos conseguiram escapar ilesos.

SAIBA MAIS: Caçador quase perde a vida durante ataque de queixadas e dá entrada em hospital do interior do Acre

Contudo, segundo informações, o ataque não foi somente contra os moradores. Três cães que acompanhavam o grupo podem ter morrido nessa ocorrência. Um dos animais morreu no local após receber várias mordidas. Os outros dois correram no meio do bando e seus proprietários só escutaram os gritos. Até agora, não foram encontrados.

Conforme relatos, para escapar do ataque alguns moradores conseguiram subir em árvores. Eram dezenas de queixadas que integravam o bando.

Evailson Assunção, ferido na coxa, foi transportado por dentro da mata até a margem do rio purus e, em seguida, encaminhado para o pronto socorro do hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu atendimento médico e está em fase de recuperação.