Após panetone com fone, kid preto pede para Moraes punir irmã, não ele

A defesa do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, investigado por suposta tentativa de golpe, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconsidere a suspensão integral de seu direito a visitas. O “kid preto” está preso nas instalações do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB) desde novembro e teve as visitações suspensas após a irmã dele levar equipamentos eletrônicos escondidos em uma caixa de panetone como presente.

Os advogados do “kid preto” alegaram que a suspensão se baseou em ato “praticado exclusivamente por sua irmã” e que “o custodiado não contribuiu, incentivou ou sequer teve acesso aos objetos apreendidos”. Diz ainda que a “Dhebora Bezerra de Azevedo dirigiu-se ao aquartelamento desacompanhada dos demais familiares, afastando qualquer presunção de envolvimento coletivo”.

Assim, os advogados do militar pedem a reconsideração da decisão que suspendeu as visitas e vão além, solicitando “medida restritiva direcionada exclusivamente à irmã que cometeu o ato, mantendo-se as visitas dos outros familiares que não tiveram relação com o ato praticado pela Sra. Dhebora Bezerra de Azevedo”.

Em 28 de dezembro, a irmã do tenente-coronel tentou entrar no batalhão do Exército com uma caixa de panetone. Porém, ao passar pelo detector de metais, durante verificação de itens, o alarme foi acionado, o que não ocorreria com o doce.

Nesse momento, o Pelotão de Investigações Criminais (PIC) interpelou a Dhebora Bezerra de Azevedo com questionamentos sobre o que havia na caixa. Ela, então, disse haver um fone de ouvido.

Os militares abriram o recipiente e verificaram que no interior da caixa havia um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória. O material foi apreendido e está custodiado no pelotão. A mulher não visitou o irmão e assinou um termo de apreensão dos equipamentos.

Assim, o Comando Militar suspendeu o direito de visita de Dhebora ao tenente-coronel. Em seguida, Moraes suspendeu o direito à visitação ao “kid preto” mesmo por outros familiares. Agora, a defesa recorre.

Tenente-coronel investigado

O tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo é investigado por participar de suposto plano para matar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Em depoimento à Polícia Federal, ele negou envolvimento e disse que comemorava o aniversário dele em Goiânia no dia em que mensagens foram trocadas, em 15 de dezembro de 2022. Um número de celular habilitado por Azevedo em nome de terceiros foi rastreado pela PF em locais onde estariam as autoridades naquela data. O militar afirmou que o telefone usado não foi ligado por ele até meados do dia 20 de dezembro daquele ano.

O suposto plano para assassinar Lula e Moraes no dia 15 de dezembro de 2022 foi alvo da Operação Contragolpe, deflagrada em 19 de novembro deste ano pela PF. Conforme as investigações, foi identificada uma organização criminosa que teria planejado golpe de Estado em 2022 para impedir a posse do então presidente eleito e atacar o STF. Azevedo foi uma das pessoas presas suspeitas de envolvimento no planejamento criminoso.

No depoimento à PF, Azevedo afirmou que estava em casa no dia da execução do plano assassino. “Tava em casa, tava em casa, eu tenho inclusive testemunhas, era dia do meu aniversário, meu aniversário é dia 15 de dezembro”, afirmou Azevedo ao delegado Fábio Shor no depoimento prestado em 27 de novembro.

O delegado da PF perguntou se Azevedo tem algo que comprove a presença dele na própria casa no dia 15. Ele respondeu citando estar na presença de um parente e amigos. Questionado se tem algum registro fotográfico do encontro, respondeu que não sabe.

Além de Lula e Moraes, o plano, denominado “Punhal Verde e Amarelo”, também tinha como alvo o vice-presidente Geraldo Alckmin. A Operação Contragolpe foi autorizada por Moraes e cumpriu cinco mandados de prisão preventiva, três mandados de busca e apreensão e 15 medidas cautelares diversas.

O que aconteceu no dia 15 de dezembro

Em 15 de dezembro de 2022, conforme o relatório de investigação da PF, integrantes da missão chamada de “Copa 2022” saíram de Goiânia (GO), onde fica o Comando de Operações Especiais (Copesp) do Exército, com destino a Brasília. O objetivo seria colocar o plano em prática. Todo o trajeto na estrada e a movimentação na capital federal, de veículos e celulares vinculados aos envolvidos, foram identificados pelos investigadores da PF. Imagens do pedágio da rodovia e os registros de locação de veículos foram utilizados para o monitoramento.

Os suspeitos ficaram em locais estratégicos, como as proximidades do STF e também do endereço residencial de Moraes, na Asa Sul da capital federal. Os integrantes da “missão” esperavam pela autorização superior, que, segundo a PF, seria: “Cumprir a ordem que seria emanada para prisão e execução (do ministro do STF), caso o decreto de golpe de Estado fosse assinado pelo então presidente da república Jair Bolsonaro no dia 15/12/2022”.

Às 20h59, no entanto, o plano foi frustrado. Os envolvidos na missão utilizaram codinomes de países para não serem identificados, como Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Japão e Gana. Nesse horário, “Alemanha” enviou a ordem pelo grupo no aplicativo de mensagens Signal: “Abortar”. A PF aponta, no relatório, que a falta de adesão do Alto Comando do Exército ao intento golpista evitou o prosseguimento da missão.