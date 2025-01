Após tentativa de estupro, Prefeitura deve anunciar medidas de segurança no Horto Florestal

Após o último ataque contra uma mulher que fazia exercícios no Horto Florestal, em que a vítima foi agredida fisicamente e jogada em um igarapé com a alça de sua bolsa enrolada no pescoço, a Prefeitura Municipal de Rio Branco, em parceria com a Polícia Militar, realizará uma entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (14), a fim de anunciar medidas de segurança para o parque.

Segundo informações, a iniciativa busca garantir mais segurança não apenas para mulheres e adolescentes que frequentam o Horto, mas também para as famílias de modo geral, considerando que o local é amplamente utilizado para passeios, piqueniques e práticas esportivas.

A ação foi motivada por mais um caso de violência ocorrido dentro do parque. Guilherme Silva da Cruz, de 27 anos, atacou violentamente uma mulher que caminhava com seu animal de estimação na manhã de sábado. Este não é o primeiro caso de crime registrado no interior do Horto, que já foi cenário de estupros e roubos, entre outros delitos.