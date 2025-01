Atriz de Eu, a Patroa e as Crianças comemora fim do castigo de Claire

A atriz Jennifer Freeman usou as redes sociais para comemorar o fim do castigo de Claire, personagem que ela interpretou em Eu, a Patroa e as Crianças. Em uma das icônicas cenas da série, a adolescente recebe um castigo do pai, Michael Kyle (Damon Wayans), que só acabaria em 1º de janeiro de 2025.

Na cena, Claire reclama que fez 15 anos e o pai não a deixa sair para um encontro. Então ele a coloca de castigo por, pelo menos, 20 anos. “Eu tenho uma data para você, ok? 1º de janeiro de 2025. Você sabe que data é essa? Essa é a data em que você vai poder sair desse quarto”, diz Michael Kyle.

😂A personagem Claire, do seriado Eu, a Patroa e as Crianças, ainda está de castigo — mas a penitência imposta pelo pai, Michael, acaba em menos de um mês. Acontece que, na sitcom, Claire ficou de castigo após tentar sair para um encontro, e agora ela só pode sair de casa em 1º… pic.twitter.com/dOZUoe1W75 — Metrópoles (@Metropoles) December 7, 2024

Jennifer comemorou a chegada do dia e aproveitou para se declarar aos fãs. “É 1º de janeiro de 2025 e eu estou, finalmente, livre. Feliz Ano Novo. Amo vocês, pessoal”, escreveu ela na legenda de uma sequência de fotos.