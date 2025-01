Balsa do Rio Caeté continua inoperante e tráfego de veículos ocorre pela ponte danificada

Desde o último sábado (25), o tráfego de veículos pela BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano, voltou a acontecer pela ponte do rio Caeté, que havia sido interditada na sexta-feira (24) pelo DNIT. Isso ocorreu porque a balsa instalada no rio apresentou problemas, inviabilizando o seu funcionamento.

Diante dessa situação, o DNIT decidiu reabrir a ponte, mas está realizando o controle do tráfego. Para caminhões, por exemplo, é permitido o trânsito de apenas um veículo por vez.

De acordo com as informações disponíveis, existe a expectativa de que a balsa volte a funcionar nesta terça-feira (28).

Paralelamente, uma balsa cedida pelo Governo do Estado, por meio do Deracre, chegou a Sena Madureira neste domingo (26) para auxiliar na travessia. O DNIT deverá tomar as providências necessárias para colocá-la em operação.

Com a interdição anterior da ponte do rio Caeté, moradores da região fizeram diversas reclamações, especialmente relacionadas à demora para a travessia por meio da balsa.