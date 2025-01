Bebê é encontrado morto após mãe sair para trabalhar e filho ficar com tio adolescente

Um bebê de 1 ano e seis meses morreu na madrugada deste sábado (11), por volta das 0h50, no bairro João Pessoa, em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. A vítima estava sob os cuidados do tio, um adolescente de 15 anos, enquanto a mãe trabalhava, conforme a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina).

Antes de sair de casa, a avó do bebê alimentou ele e o deixou aos cuidados do tio. No entanto, ao retornar para a casa, a mãe ainda não estava presente, pois teria ido até a casa do namorado após o trabalho, ainda de acordo com a polícia.

Bebê é encontrado morto em jaraguá do Sul

A tragédia foi descoberta quando a criança foi encontrada sem vida em um “local inadequado para descanso”, o que levantou suspeitas de negligência para a polícia.

Diante da situação, a Polícia Civil assumiu a investigação para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e apurar possíveis responsabilidades. O caso segue sendo investigado.