Bia Haddad perde feio em Adelaide e segue sem vencer na temporada

Bia vai entrar em quadra novamente na manhã desta terça-feira (7) pelas quartas de final do torneio australiano ao lado de Siegemund contra a mexicana Giuliana Olmos e a americana Desirae Krawczyk. A brasileira mais bem colocada do ranking (16) também vai estrear na chave principal do Grand Slam australiano que começa a partir do dia 12 de janeiro.