Blake Lively se manifesta após Justin Baldoni divulgar vídeo de bastidores

Blake LIvely, 37, quebrou o silêncio após Justin Baldoni, 40, divulgar vídeos dos bastidores do filme “É Assim Que Acaba”.

De acordo com a atriz, as imagens publicadas pelo diretor na terça-feira (21), expõem alguns dos “toques inapropriados” que ela denunciou e são uma “tentativa de manipular o público”.

Através de sua defesa, Justin divulgou as cenas como forma de se defender das acusações feitas por Blake.

Em sua denúncia, Lively afirmou que o ator teria sido inconveniente e feito comentários impróprios durante a gravação. No vídeo, Justin e Blake aparecem gravando uma cena em que dançam, trocam as falas dos personagens por comentários informais.

A defesa da atriz, no entanto, afirmou que as imagens corroboram as acusações feitas por ela. “Justin Baldoni e seu advogado podem esperar que essa última façanha avance nas evidências prejudiciais contra ele, mas o vídeo em si é contundente”.

Além disso, a defesa ainda apontou o desconforto da atriz com toques do diretor, que teriam sido improvisados, sem consentimento prévio dela, e sem um coordenador de intimidade. “O vídeo mostra o Sr. Baldoni se inclinando repetidamente em direção à Sra. Lively, tentando beijá-la, beijando sua testa, esfregando seu rosto e boca contra seu pescoço, dando um peteleco em seu lábio com seu polegar, acariciando-a, dizendo a ela o quão bem ela cheira e falando com ela fora do personagem”.

A equipe da atriz ainda destacou que ela tentou se desvincular de Justin. “O vídeo mostra a Sra. Lively se afastando e pedindo repetidamente para os personagens apenas conversarem. Qualquer mulher que tenha sido tocada de forma inapropriada no local de trabalho reconhecerá o desconforto da Sra. Lively. Nenhuma mulher deveria ter que tomar medidas defensivas para evitar ser tocada por seu empregador sem seu consentimento”.

Justin Baldoni se defendeu, dizendo que sua intenção foi expor fatos e evidências reais sobre o caso. Ele destacou que “a verdade e a autenticidade se aplicam a todos”. O ator ainda insinuou que Blake preferiria que as informações não fossem divulgadas ao público para que sua versão não fosse contrariada.