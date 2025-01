A Prefeitura de Rio Branco oficializou, nesta quarta-feira (29), a nomeação de diversos novos cargos comissionados, conforme publicação no Diário Oficial do Estado.

A maioria dos novos nomeados será destinada à Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), órgão responsável por fomentar e preservar as manifestações culturais da capital acreana. Além disso, o Parque Histórico e Cultural Capitão Ciríaco e a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) também recebem novos funcionários.

As nomeações entram em vigor a partir da data de publicação no Diário Oficial, garantindo que os novos servidores já possam assumir suas funções imediatamente. A relação completa dos nomeados pode ser consultada tanto na versão digital do Diário Oficial do Estado do Acre quanto no fragmento divulgado pela Prefeitura, permitindo maior transparência no processo.