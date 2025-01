Bocalom realiza vistoria técnica na obra da nova passarela do bairro Ayrton Senna

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou uma visita técnica às obras da nova passarela do bairro Ayrton Senna, na Baixada da Sobral, na manhã desta segunda-feira (27).

A nova passarela, construída toda em alvenaria, deu lugar a uma obra herdada da gestão anterior, segundo o prefeito, e que teria apresentado problemas, fazendo com que o projeto fosse refeito.

“Quando a gente assumiu essa obra estava apenas iniciada, em seguida veio o grande problema, que foi a queda de uma dessas colunas aqui. Então, mostrou que precisava ser refeito todo o projeto. Foi um longo tempo. Foi procurado fazer a execução de uma obra que não custasse tão caro também, porque também é recurso próprio, e graças a Deus, o que eu estou vendo aqui é que realmente ficou uma obra com segurança”, disse.

A passarela beneficiará moradores da região, além do Ayrton Senna, também, Aeroporto Velho. José Adenilson, morador do Bairro Aeroporto Velho, celebrou o avanço na construção da passagem.

“A gente tinha essa passarela, mas era balança, mas não cai. E agora, com essa situação, facilita e muito a vida da galera daqui. Eu sou presidente aqui há 35 anos, e eu vi todas as dificuldades aqui, inclusive, crianças falecerem. Essa ponte tinha o nome de Jéssica, porque ela faleceu, levou ela com a família. Eu quero aqui parabenizar a gestão, por atender e dar uma obra que realmente a gente reconheça que é uma obra de segurança, com contenção, para evitar aquelas fugas de moto e ter acidente e tudo”, ressaltou.

O presidente do bairro fez questão, também, de destacar os benefícios da passarela, que facilitará a vida de centenas de moradores que precisam se deslocar de um bairro para o outro.

“O Ayrton Senna todo é beneficiado, com as escolas que são aqui no Aeroporto Velho, postos, módulos de saúde, as escolas nível médio, infantil, e os ônibus, eles pegam por aqui. Então, olha só o sofrimento. Para eles dar um rodo, para chegar aqui são três quilômetros. Olha o que diminuiu. Você imagina isso, três quilômetros, com a mãe todo dia, seis e meia da manhã, vir trazer seus filhinhos no barro, com chuva e tudo”, enfatizou.