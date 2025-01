Botafogo mostra poucas alternativas e volta a perder com um a mais no Carioca

Mais um jogo com um a mais, mais uma derrota no Campeonato Carioca. Diante do Volta Redonda, o Botafogo – pela terceira vez – viu um jogador rival ser expulso e tropeçou no torneio estadual. De quebra, Patrick de Paula perdeu um pênalti e acabou vaiado na noite que também serviu como desencanto para Matheus Nascimento. Nesta quarta-feira, no Nilton Santos, a equipe da Cidade do Aço levou a melhor por 2 a 1.

O Botafogo veio a campo com Kauan Lindes titular, Kayke no banco e Lucyo pela lateral esquerda após dois jogos com Rafael Lobato improvisado no posto. A formação completa do time foi: Raul; Newton, Kawan, Serafim e Lucyo; Kauê, Patrick de Paula e Kauan Lindes; Yarlen, Vitinho e Matheus Nascimento.

Quando a partida ainda dava poucos indícios de como seria o seu desenrolar, Matheus Nascimento achou boa bola, mas Patrick de Paula errou na pontaria e chutou para fora. Os dois seriam protagonistas da partida por motivos distintos.

Com o Volta Redonda concentrando suas investidas pelos lados do campo, Chay – em seu reencontro com o Botafogo, que terminou sob ovação da torcida – cruzou para a área pela esquerda. Newton falhou em afastar a bola de vez, Gabriel Bahia aproveitou o bate-rebate e abriu o placar no Nilton Santos. Raul teve pouca culpa no lance.

Houve duas chances para o Botafogo antes de Matheus Nascimento empatar: Lindes furou aos 14 e Patrick de Paula bateu para fora aos 15, em momento de superioridade ofensiva do Botafogo.

Matheus Nascimento enfim desencantou no Carioca três minutos depois, fazendo valer a individualidade e a habilidade sobre a marcação dentro da área do Volta Redonda. Vitinho também merece seus louros pela puxada para o meio e o passe certeiro.

E se Yarlen quase marcou o gol da virada aos 21, com uma bomba pela direita, o lateral também ouviu as broncas da comissão no segundo gol do Volta Redonda. Foi uma sequência de erros defensivos até que Bruno Santos estufasse as redes do Botafogo.

Primeiro, Yarlen não conseguiu acompanhar Sanchez e deixou o lateral cruzar. Depois, Serafim falhou na cobertura e Bruno Santos subiu em suas costas para cabecear e dar, na prática, números finais ao jogo.

No geral, foi um primeiro tempo de espaços na marcação do Botafogo pelo meio e uma insistência exacerbada em bolas longas, que Matheus Nascimento nem sempre soube aproveitar. Os presentes no Nilton Santos viram um time que tem lampejos de individualidade, mas ainda deixa a desejar no aspecto coletivo.

O segundo tempo começou com uma maior “trocação” entre Botafogo e Volta Redonda. Drosny defendeu belo chute de Patrick de Paula e Newton tirou bola quase em cima da linha para evitar o terceiro do clube visitante.