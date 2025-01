Campanha arrecada materiais escolares para crianças da Cidade do Povo; veja como ajudar

Com o início do ano letivo de 2025, o grupo social PelavidaAc está promovendo uma campanha solidária para ajudar crianças da Cidade do Povo, em Rio Branco.

A iniciativa busca arrecadar materiais escolares para garantir que os estudantes tenham os itens necessários para acompanhar as aulas com qualidade.

A lista de materiais inclui desde cadernos e lápis até estojos, borrachas e colas. As doações podem ser feitas até o dia 7 de fevereiro, com a possibilidade de contribuir com um ou mais itens da lista ou com o valor correspondente a eles.

O grupo destaca que o objetivo é transformar vidas por meio da educação, oferecendo suporte para crianças em situação de vulnerabilidade.

Confira os itens necessários:

29 cadernos brochura

31 cadernos de 10 matérias

120 lápis preto

60 estojos

60 borrachas

60 apontadores

60 réguas

17 colas bastão

17 giz de cera

13 colas branca

30 lápis de cor

30 tesouras sem ponta

31 marca-textos

62 canetas pretas

62 canetas azuis

31 canetas vermelhas

31 corretivos

As doações podem ser feitas presencialmente ou via PIX: 33.600.477-0001/67. Cada contribuição é fundamental para apoiar o desenvolvimento educacional das crianças da comunidade.