Capitã Ivanise Pontes deixa o comando do 8° Batalhão da PMAC: “Dever cumprido”

Após anos à frente do 8° Batalhão da Polícia Militar, em Sena Madureira, a capitã Ivanise Pontes anunciou, nesta semana, sua despedida do comando, marcando o encerramento de um ciclo repleto de realizações. Reconhecida pelo trabalho dedicado ao fortalecimento da segurança pública e pela promoção de ações comunitárias, a oficial deixa um legado de compromisso e liderança em prol do município.

Em sua mensagem de despedida, a capitã expressou gratidão por todos os anos de parceria e amizade construídos durante sua gestão. “Sigo para uma missão muito maior, com o coração cheio de gratidão pela ajuda recebida. Muito obrigada por caminhar de mãos dadas com o trabalho comunitário em nosso município”, declarou.

Além de zelar pela segurança, Ivanise foi uma grande entusiasta de causas sociais, atuando ativamente para aproximar a comunidade da instituição. Suas iniciativas fortaleceram vínculos entre moradores e agentes de segurança, criando uma relação de confiança mútua.

Ao se despedir, a Capitã Ivanise reforçou o sentimento de dever cumprido e fez questão de agradecer à equipe e à população. “Sigo de cabeça erguida, com o sentimento do dever cumprido. A todos, minha melhor continência”, concluiu.

A partir de agora, o 8° Batalhão passa a ser liderado pelo capitão Fábio Diniz.