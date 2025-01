Carrinho de pipoqueiro é destruído após ser atingido por motociclista no interior do Acre

Um vendedor de pipoca, identificado como Francisco Souza Costa, teve o carrinho destruído ao ser atingido por uma motociclista na noite do domingo (19). O acidente aconteceu na Avenida Lauro Muller, em Cruzeiro do Sul.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o homem aparece desesperado ao perceber ter pedido seu instrumento de trabalho. As imagens causaram comoção entre os internautas.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, se solidarizou com a situação do trabalhador e pediu ajuda para entrar em contato com ele e oferecer outro carrinho.

Nesta segunda-feira (20) o pipoqueiro foi até uma delegacia do município, onde registrou um Boletim de Ocorrência. O prefeito de Cruzeiro do Sul teria entrado em contato com a vítima, no entanto, ele recusou a doação alegando que gostaria, na verdade, que o seu carrinho fosse reformado.

Veja o vídeo: