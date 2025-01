Casal que ganhou Ilhados com a Sogra 2 está separado? Dúvida agita web

A segunda temporada de Ilhados com a Sogra, reality show da Netflix, chegou ao fim nesta quinta-feira (9/1), com a vitória emocionante da família Kashiura. O trio formado por Miguel, Camila e Celina conquistou o prêmio de R$ 500 mil após uma prova final de agilidade, que exigiu união e trabalho em equipe.

Durante a final, Celina, sogra da família Kashiura, emocionou o público ao revelar como o prêmio seria dividido. Parte do valor foi destinada à faculdade de medicina de Camila, enquanto outra foi reservada para uma inseminação artificial, sonho do casal.

No entanto, horas após a transmissão dos últimos episódios, fãs começaram a questionar nas redes sociais se Miguel e Camila ainda estão juntos. Apesar de uma aparição em uma chamada de vídeo nos Stories nesta sexta-feira (10/1), o casal não tem publicado fotos recentes juntos e, aparentemente, passou as festas de fim de ano separado.

Além disso, há indícios de que Miguel estaria morando na capital, enquanto Camila permanece no exterior. A situação levou seguidores a bombardearem os perfis do casal com perguntas e especulações. “Por favor me diz urgente que você e a Ca estão juntos. Tem criança chorando”, implorou uma seguidora no perfil de Miguel.

Outra pessoa questionou sobre a divisão do prêmio: “Se tiverem terminado mesmo e o prêmio ficar todo pra Camila, foi sacanagem! Você deu o máximo em todas as provas.” No Instagram de Camila, a dúvida persiste. “Eles terminaram? A gente não vê eles juntos mais”, escreveu um seguidor.

Até o momento, Miguel e Camila não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto. O Metrópoles tenta contato com os dois para esclarecer a situação.