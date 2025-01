Caso raro: mulher mói aranha viúva-negra inteira e injeta em si mesma

Uma mulher de 37 anos deu entrada em um pronto-socorro nos Estados Unidos após injetar em si própria o veneno de uma aranha viúva-negra.

Com histórico de uso de heroína, a norte-americana contou aos profissionais de saúde que tentou moer o aracnídeo e misturá-lo com água destilada — com uma seringa, ela aplicou a mistura em uma veia e esperava obter efeitos psicodélicos.

Ao chegar no hospital, ela apresentava cólicas e dores musculares severas, principalmente nas costas, abdômen e coxas. A mulher também disse estar com dor de cabeça e se sentir ansiosa. Além disso, o pulso, a frequência respiratória e a pressão arterial estavam alterados.

A maioria das exposições ao veneno da aranha viúva-negra são acidentais — nessas situações, o volume de toxinas é muito baixo. Como a mulher triturou a aranha inteira, ela pode ter sido exposta a uma dose de magnitude maior do que o normal. Os sintomas apareceram uma hora depois da injeção.

Já no hospital, a norte-americana começou a apresentar respiração ofegante, que logo se tornou grave e ela foi transferida para a unidade de terapia intensiva (UTI). Os médicos usaram uma série de medicamentos para controlar os sintomas, mas não puderam aplicar o soro anti-veneno pela dificuldade da mulher em respirar e o risco de anafilaxia.

Após dias de cuidado, a respiração da paciente voltou ao normal, a dor muscular desapareceu e ela recebeu alta. O caso aconteceu em 1996, mas voltou a viralizar na última semana.

Sintomas da picada de viúva-negra

A picada de uma viúva-negra costuma causar uma dor aguda , semelhante à uma picada de agulha, seguida de uma dor surda que, por vezes, provoca inchaço.

Ocorrem igualmente cãibras e rigidez muscular, que podem ser intensas e surgir no abdômen ou nos ombros, nas costas ou no peito", de acordo com o Manual MSD.

Outros sintomas podem incluir enjoos, vômitos, sudorese, inquietação, ansiedade, dor de cabeça, queda e inflamação das pálpebras, erupção cutânea e coceira, problemas respiratórios graves, aumento da produção de saliva e fraqueza.

Viúva-negra no Brasil

Das mais de 60 espécies de aranhas do gênero Latrodectus já descobertas no mundo, algumas ocorrem no Brasil, como a peçonhenta Latrodectus curacaviensis, conhecida popularmente como viúva-negra ou flamenguinha, de acordo com o Instituto Butantan.

Além da curacaviensis, em território brasileiro, existe também a Latrodectus geometricus ou viúva-negra doméstica. Essa espécie é a mais incidente no Brasil, mas sua picada é superficial e não apresenta gravidade.