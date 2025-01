Chuvas pontuais e temperaturas variadas marcam o domingo no Acre; confira

Este domingo (12), o Acre terá um clima marcado por alta umidade, calor abafado e chuvas pontuais, algumas delas intensas, de acordo com o portal de previsão do tempo O Tempo Aqui, de Davi Friale.

Em Rio Branco, capital do estado, o nível do rio Acre segue abaixo de 9 metros, afastando preocupações com enchentes no curto prazo.

A previsão detalhada para cada região do Acre apresenta temperaturas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas que variam de 29°C a 33°C. Confira:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre : Temperaturas mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C.

: Temperaturas mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C. Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus : Mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C.

: Mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C. Plácido de Castro e Acrelândia : Mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C.

: Mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C. Sena Madureira e Manoel Urbano : Mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C.

: Mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C. Tarauacá e Feijó : Mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 30°C e 32°C.

: Mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 30°C e 32°C. Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves : Mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C.

: Mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C. Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: Mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C.

A umidade relativa do ar varia entre 55% e 65% no período da tarde e entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos são predominantemente fracos, com rajadas moderadas, vindos do norte e com variações de noroeste e nordeste.

Friale destaca ainda que não há previsão de cheias alarmantes nos próximos meses, com uma tendência de chuvas dentro da normalidade ou ligeiramente abaixo da média até abril de 2025. A população também pode aproveitar para observar no céu noturno os planetas Vênus, Saturno e Júpiter, que estarão visíveis em alinhamento.

Mais informações podem ser conferidas no portal O Tempo Aqui, que também aceita contribuições financeiras para manter suas publicações.