Claudia Leitte e Ivete Sangalo trocam unfollow após polêmica; entenda

Claudia Leitte está no centro de uma nova polêmica envolvendo uma de suas músicas e foi acusada de intolerância religiosa ao trocar o nome de Iemanjá por Yeshua, que significa Jesus em hebraico. A situação tomou maiores proporções nas redes sociais nesta semana e coincidiu com o fato de Ivete Sangalo e Claudia deixarem de se seguir mutuamente no Instagram.

Vale destacar que o fato evidencia um distanciamento entre os dois maiores nomes do axé, gênero tradicionalmente ligado à cultura afro-brasileira.

Apesar de não se seguirem mais no Instagram, Claudia ainda segue Ivete no X (antigo Twitter), o que fez alguns internautas especularem que foi Ivete quem deu unfollow na loira.

Audiência Pública

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) convocou uma audiência pública para o dia 27 de janeiro, às 14h, no auditório da sede em Salvador, para tratar de uma denúncia contra Claudia Leitte. A cantora é investigada por possível violação à honra e à dignidade de religiões de matriz africana ao alterar a letra da canção Caranguejo.

Segundo a denúncia recebida pelo MP, a modificação é vista como um ato de desrespeito às tradições afro-brasileiras e às manifestações culturais protegidas constitucionalmente.

O MP-BA instaurou inquérito civil para apurar se a mudança configura dano moral coletivo e ofensa ao patrimônio cultural das religiões de matriz africana. Claudia Leitte foi notificada e tem até 15 dias para apresentar sua manifestação sobre os fatos.