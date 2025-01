Colunista Douglas Richer é transferido para São Paulo para realizar transplante de pulmão

O colunista e jornalista Douglas Richer, que estava internado na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), foi transferido na manhã deste domingo (5) para um hospital de São Paulo para realizar um transplante de pulmão.

O profissional estava há meses lutando contra uma fibrose e hipertensão pulmonar, e está apenas com 25% dos seus pulmões em funcionamento.

Com 37 anos, Douglas atua a cerca de 10 anos no site ContiNet, onde se destacou desde o começo. Nas redes sociais, muitos amigos e público do jornal afirmam estar orando para sua rápida recuperação e retorno de sua coluna.

Durante sua ida para a unidade Base de São José, local especializado em casos de alta complexidade, o colunista mandou um abraço para todos que desejam sua estima de saúde.