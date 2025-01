O fisioterapeuta Jucelino Castro divulgou um vídeo em suas redes sociais após perseguir um jovem que tentava assaltar a residência de sua mãe, por volta das quatro horas da manhã. O fisioterapeuta estava indo para a academia quando passou próximo a casa da matriarca e flagrou o momento.

O homem saiu de seu carro com um machado em mãos, em busca do intruso. De acordo com ele, esta é a sétima vez que atentam contra a residência. “A mais raiva, bicho, é tu saber que não tem ninguém pra fazer nada, entendeu? Porque a gente já ligou pra polícia, não sei quantas vezes. Disseram que mandaram a viatura, então não adianta falar de novo”, disse.

O homem revela ainda que será preciso realizar a solda, novamente, do portão de sua mãe, para garantir sua segurança. “Aí agora o que vai ter que acontecer? Vou ter que soldar mais uma vez o portão. Tô vendo se eu colocar um vigia, para cuidar de uma casa sem nada dentro. Imagina se minha tivesse aí dentro?”, pontuando o possível perigo sofrido por sua mãe na ocasião.

Ele ainda faz questionamentos acerca da segurança da cidade. “Faz cerca de 60 anos que ela mora ali. Eu não tenho mais arma, eu e meu pai entregamos as nossas, se eu tivesse armado não tinha dado um tiro nesse filha da p#t4. Eu ia ser preso, o resto não vai. Agora vou ter que ficar aqui rodando a noite toda, eu e meu machado cego”, encerrou.

Veja vídeo: