Com ponte do Caeté interditada, DNIT vai instalar internet e banheiros químicos no local

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) interditou por volta das 9 horas da manhã desta sexta-feira (24) a ponte sobre o rio Caeté, situada no km 10 da BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano. A medida extrema foi adotada após o DNIT detectar riscos de desabamento da ponte.

Nesta manhã, o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, esteve no local e anunciou algumas medidas a serem tomadas para minimizar os transtornos dos usuários. Dentre elas está a implantação de um ponto de internet e, ainda, banheiros químicos. “No dia 28 iremos implantar os banheiros para que os transeuntes utilizem em caso de precisão. A internet também será instalada”, confirmou.

Ele adiantou que o fechamento da ponte se configura como medida preventiva.

“É uma questão de segurança. A gente vinha monitorando essa ponte e agora nos últimos dias, com os levantamentos feitos, por causa do pilar 2 já está influenciando o pilar 5. Desse modo, os analistas aconselham que a gente feche a ponte totalmente. Daqui a 15 dias vai chegar a balsa que o Deracre nos emprestou, então, vai melhorar mais ainda esse suporte. No final do inverno, daqui a dois meses, nós vamos estar com a balsa e o pontilhão e aí a balsa vai servir como ponte”, ressaltou.

De agora em diante, todos os veículos automotores só irão passar por meio da balsa.

O comandante do 8º BPM, capitão Fábio Diniz, destacou uma equipe para garantir a segurança e a ordem no local.