Deracre envia balsa extra para dar suporte na travessia do Rio Caeté, após interdição de ponte

O Governo do Acre anunciou nesta semana que disponibilizará a balsa Sardinha para realizar a travessia de veículos no Rio Caeté. A ponte na região foi interditada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) devido a problemas estruturais.

Atualmente, já existe uma balsa do Dnit em operação no local. A Sardinha será empregada exclusivamente para reforçar os trabalhos de travessia.

Nesta sexta-feira (24), em nota pública divulgada pela Agência de Notícias do Acre, o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) informou que “está executando o transporte da balsa Sardinha, atualmente atracada no município de Jordão, para atender às necessidades de travessia no Rio Caeté”.

“O deslocamento da embarcação envolve um trajeto inicial de aproximadamente 334,09 quilômetros pelo Rio Tarauacá, até o município de Tarauacá”, diz a nota.

Ao chegar a Tarauacá, a balsa será transportada por via terrestre até o município de Sena Madureira, por meio de uma autorização especial previamente solicitada.

“A operação está sendo organizada com base nas condições do rio, que apresentou elevação recente, e nas verificações dos motores e da estrutura da balsa, a fim de garantir a segurança e a eficiência do transporte”, finalizou a nota.