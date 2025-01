O Ministério Público da União (MPU) abriu as inscrições para concurso público nesta segunda-feira (13). O edital foi revelado na quarta-feira (8), e conta com 152 vagas destinadas ao nível superior ao redor de todo o país, com três delas sendo voltadas para o estado do Acre.

As vagas para o estado do Acre são para os seguintes cargos: Técnico do MPU – Administração, Técnico do MPU – Polícia Institucional e Analista de Direito. O concurso está sendo organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A jornada de trabalho para os cargos é de 40 horas semanais, com a remuneração para o cargo técnico sendo de R$8.529,65 para o técnico e R$13.994,78 para analistas. Os valores são referentes ao salário inicial.

A previsão é que as provas aconteçam no dia 4 de maio, com provas em todas as capitais do país. As inscrições estarão abertas a partir das 16h desta segunda-feira (13) até as 16h do dia 27 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$120 para analistas e R$95 para técnicos.

O concurso é válido por dois anos contabilizados a partir da data de homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos. Em caso de dúvidas ou busca por maiores informações, basta entrar em contato através do telefone 0800-283-4628, ou pelo endereço eletrônico [email protected].

Confira na íntegra o edital: