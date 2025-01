Como serão as provas do concurso Ibama? Confira!

O edital do concurso Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) está publicado, e uma dúvida comum entre os concurseiros é em relação às etapas e provas do certame.

São ofertadas 460 vagas de nível superior para Analista Administrativo e Analista Ambiental. O salário inicial é de R$ 9.994,60.

Os interessados poderão se inscrever pelo site da banca Cebraspe, no período entre 30 de janeiro e 18 de fevereiro de 2025. Para homologar a candidatura é necessário efetuar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 95,00.

Vale destacar que no sistema de inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo/tema/localidade de vaga a que deseja concorrer e pela cidade de realização das provas. Ou seja, será possível realizar a prova em um local diferente ao da lotação escolhida!

As provas objetivas e a prova discursiva serão realizadas nas 26 capitais das Unidades Federativas e no Distrito Federal, na data provável de 6 de abril de 2025.

Etapas e provas do concurso Ibama

Os candidatos do concurso Ibama serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão realizadas nas 26 capitais das Unidades Federativas e no Distrito Federal, na data provável de 6 de abril de 2025.

Prova objetiva do concurso Ibama

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 120,00 pontos e serão compostas por 120 itens para julgamento em CERTO ou ERRADO, distribuídos da seguinte forma:

Conhecimentos Básicos: 50 itens;

Conhecimentos Específicos: 70 itens.

As disciplinas cobradas serão as seguintes:

Conhecimentos básicos

Analista Administrativo Língua Portuguesa; Noções de Tecnologia da Informação; Legislação Ambiental; Noções de Arquivologia; Logística e Patrimônio; Ética no Serviço Público; Noções de Gestão Pública.



Analista Ambiental Língua Portuguesa; Noções de Tecnologia da Informação; Língua Inglesa; Ética no Serviço Público; Noções de Gestão Pública; Noções de Direito Constitucional; Noções de Direito Administrativo.



Conhecimentos Específicos

Analista Administrativo Direito Constitucional; Direito Administrativo; Administração Geral e Pública; Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público; Contabilidade Pública; Gestão de Pessoas.



Analista Ambiental Legislação Ambiental; Proteção de Recursos Genéticos; Proteção da Fauna; Proteção de Recursos Pesqueiros; Comércio Exterior; Incêndios Florestais; Emergências Climáticas e Ambientais; Processo Sancionador Ambiental; Licenciamento Ambiental Federal; Biodiversidade e Florestas; Qualidade Ambiental; Monitoramento Ambiental; Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna Silvestre (Cargo 3).



A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a:

1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas;

1,00 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas;

0,00 ponto, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E).

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

Obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos;

Obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos;

Obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Prova discursiva do concurso Ibama

A prova discursiva valerá 20,00 pontos e consistirá em uma redação de até 30 linhas, a respeito de tema relacionado aos objetos de avaliação de conhecimentos específicos para o cargo/tema.

A prova discursiva avaliará o conteúdo (conhecimento do tema), a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão.

A prova discursiva de cada candidato será submetida a duas avaliações:

Uma avaliação de conteúdo; e

Uma avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa.

A prova discursiva valerá 20,00 pontos e será avaliada conforme os critérios a seguir:

A apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NC), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 20,00 pontos;

A avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando‐se aspectos de natureza gramatical, tais como: grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular;

Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

Será calculada, então, a nota na prova discursiva (NPD) por meio da fórmula NPD = NC – 4 × NE ÷ TL, em que TL corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato;

Será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPD < 0,00 ponto;

Nos casos de fuga ao tema ou de não haver texto, será atribuída nota zero à respectiva questão avaliada;

No caso de existência de marca identificadora na prova discursiva, esta será anulada.

Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver 10,00 pontos.

Provas corrigidas

Para cada cargo/tema/localidade de vaga/sistema de concorrência, será corrigida a prova discursiva dos candidatos mais bem classificados nas provas objetivas, até os quantitativos por cargo/tema/localidade de vaga especificados a seguir, respeitados os empates na última posição:

Cargo 1: Analista Administrativo

AC : 23 vagas

: 23 vagas PCD : 10 vagas

: 10 vagas PP : 23 vagas

: 23 vagas AL : AC: 13 vagas PCD: 10 vagas PP: 13 vagas

: AM : AC: 31 vagas PCD: 10 vagas PP: 31 vagas

: AP : AC: 23 vagas PCD: 10 vagas PP: 23 vagas

: BA : AC: 13 vagas PCD: 10 vagas PP: 13 vagas

: CE : AC: 13 vagas PCD: 10 vagas PP: 13 vagas

: DF : AC: 86 vagas PCD: 24 vagas PP: 86 vagas

: ES : AC: 23 vagas PCD: 10 vagas PP: 23 vagas

: GO : AC: 23 vagas PCD: 10 vagas PP: 23 vagas

: MA : AC: 23 vagas PCD: 10 vagas PP: 23 vagas

: MG : AC: 23 vagas PCD: 10 vagas PP: 23 vagas

: MS : AC: 23 vagas PCD: 10 vagas PP: 23 vagas

: MT : AC: 23 vagas PCD: 10 vagas PP: 23 vagas

: PA : AC: 23 vagas PCD: 10 vagas PP: 23 vagas

: PB : AC: 13 vagas PCD: 10 vagas PP: 13 vagas

: PE : AC: 23 vagas PCD: 10 vagas PP: 23 vagas

: PI : AC: 13 vagas PCD: 10 vagas PP: 13 vagas

: PR : AC: 31 vagas PCD: 10 vagas PP: 31 vagas

: RJ : AC: 31 vagas PCD: 10 vagas PP: 31 vagas

: RN : AC: 23 vagas PCD: 10 vagas PP: 23 vagas

: RO : AC: 31 vagas PCD: 10 vagas PP: 31 vagas

: RR : AC: 31 vagas PCD: 10 vagas PP: 31 vagas

: RS : AC: 31 vagas PCD: 10 vagas PP: 31 vagas

: SC : AC: 23 vagas PCD: 10 vagas PP: 23 vagas

: SE : AC: 23 vagas PCD: 10 vagas PP: 23 vagas

: SP : AC: 39 vagas PCD: 10 vagas PP: 39 vagas

: TO : AC: 23 vagas PCD: 10 vagas PP: 23 vagas

:

Cargo 2: Analista Ambiental – Tema 1: Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental

AC : 89 vagas

: 89 vagas PCD : 10 vagas

: 10 vagas PP : 89 vagas

: 89 vagas AL : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

: AM : AC: 114 vagas PCD: 12 vagas PP: 114 vagas

: AP : AC: 79 vagas PCD: 10 vagas PP: 79 vagas

: CE : AC: 13 vagas PCD: 10 vagas PP: 13 vagas

: DF : AC: 233 vagas PCD: 25 vagas PP: 234 vagas

: GO : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

: MA : AC: 91 vagas PCD: 10 vagas PP: 91 vagas

: MS : AC: 39 vagas PCD: 10 vagas PP: 39 vagas

: MT : AC: 100 vagas PCD: 11 vagas PP: 101 vagas

: PA : AC: 114 vagas PCD: 12 vagas PP: 114 vagas

: PB : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

: PE : AC: 13 vagas PCD: 10 vagas PP: 13 vagas

: PI : AC: 23 vagas PCD: 10 vagas PP: 23 vagas

: PR : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

: RJ : AC: 79 vagas PCD: 10 vagas PP: 79 vagas

: RN : AC: 13 vagas PCD: 10 vagas PP: 13 vagas

: RO : AC: 98 vagas PCD: 11 vagas PP: 99 vagas

: RR : AC: 98 vagas PCD: 11 vagas PP: 99 vagas

: RS : AC: 23 vagas PCD: 10 vagas PP: 23 vagas

: SC : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

: SE : AC: 13 vagas PCD: 10 vagas PP: 13 vagas

: TO : AC: 85 vagas PCD: 10 vagas PP: 85 vagas

:

Cargo 3: Analista Ambiental – Tema 2: Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna Silvestre

AC : 10 vagas

: 10 vagas PCD : 10 vagas

: 10 vagas PP : 10 vagas

: 10 vagas AM : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

: AP : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

: PA : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

: RO : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

: AL : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

: ES : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

: MG : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

: PB : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

: RJ : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

: RS : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

: SP : AC: 10 vagas PCD: 10 vagas PP: 10 vagas

:

