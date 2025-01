Como vai funcionar o pé-de-meia para estudantes de licenciaturas no Acre? Ufac explica; confira

O Pé-de-Meia – O Pé-de-Meia Licenciaturas faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, lançado pelo governo federal na última terça-feira, 14 de janeiro. Para concorrer à bolsa, o participante deve ter nota igual ou superior a 650 pontos no Enem e se matricular em um curso presencial de licenciatura.

“Nós queremos apoiar o estudante que tem perfil e que queira ser professor para que possa ingressar nas licenciaturas das nossas universidades. Nós vamos ofertar as bolsas que já vão valer agora para o Sisu. O que for remanescente vai para o Prouni [Programa Universidade para Todos] e o que sobrar vai para o Fies [Fundo de Financiamento Estudantil]”, explicou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Segundo ele, o Pé-de-Meia Licenciaturas tem como foco atrair, estimular e incentivar as pessoas a entrarem na licenciatura e permanecerem.

“Também é um estímulo que nós queremos dar para essa etapa. O pagamento será feito pela Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior] e nós já queremos depositar a primeira parcela em abril”, informou.

O Estado do Acre tem mais de 1 mil estudantes aptos ao Pé-de-Meia Licenciaturas. Participantes com 650 pontos no Enem ou mais já podem se inscrever para uma das 12 mil bolsas ofertadas pelo MEC em todo o Brasil. O Estado conta com 2.210 vagas para o Sisu, 990 delas para licenciaturas.

O Pé-de-Meia Licenciaturas é um apoio financeiro para fomentar o ingresso, a permanência e a conclusão das licenciaturas por estudantes com alto desempenho no Enem. Os interessados já podem concorrer a uma das 12 mil bolsas disponibilizadas pelo Ministério da Educação (MEC) para todo o Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As inscrições para o processo seletivo abrem nesta sexta-feira, 17 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As instituições públicas de ensino superior do Acre terão 2.210 vagas nesta edição do Sisu, 990 delas são em 20 cursos de licenciatura da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Sobre como vai funcionar a seleção na UFAC – Universidade Federal do Acre, segundo a assessoria, a movimentação na Universidade nesse momento consiste apenas em estar acompanhando o lançamento do programa, da portaria da Capes e do edital.

“Estamos acompanhando o cronograma da Capes, para executar as ações que forem necessárias. No entanto, todas as ações só ocorrerão após a confirmação das matrículas dos estudantes nos cursos de licenciatura e de acordo com a nota do Enem dos candidatos”, disse Gilberto Lobo, da assessoria de comunicação da UFAC.

Em relação a quem vai poder receber a bolsa, “podem se candidatar ao Pé-de-Meia Licenciaturas os estudantes que:

a) tenham obtido nota igual ou superior a 650 (seiscentos e cinquenta) pontos no ENEM;

b) tenham ingressado em curso de licenciatura na modalidade presencial por meio do Edital Nº 35/2024 do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e estejam regularmente matriculados na instituição;

e c) tenham cadastrado seu currículo na Plataforma Freire da CAPES, disponível em freire.capes.gov.br.

Como será feito no estado: A Ufac seguirá o cronograma do Edital da Capes Nº 1/2025 – PROGRAMA BOLSA DE ATRATIVIDADE E FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA – PÉ-DE-MEIA LICENCIATURAS e o cronograma de ações do nosso Edital Sisu Nº 02/2025/PROGRAD – PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFAC POR MEIO DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA – SISU 2025, que envolve ações como: cadastro do aluno na Plataforma Freire da CAPES, matrícula deferida do aluno em curso de licenciatura com média igual ou superior à nota 650, cadastro do aluno no sistema de bolsas etc., cujos alunos estejam dentro dos critérios já informados”, esclareceu Lobo.

No Brasil, ao todo, 371.560 candidatos do Enem 2024 alcançaram nota para participarem do Pé-de-Meia Licenciaturas e já podem se inscrever por meio do Sisu 2025.

Esta edição do programa conta com a oferta de 68 mil cursos de licenciatura distribuídos pelo Brasil. Neste ano, serão ofertadas 261.779 vagas, em 6.851 cursos de 124 instituições públicas de ensino superior de todo o país.