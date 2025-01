Concurso Correios: resultado preliminar de Analista é divulgado

O concurso Correios está em andamento, e o resultado preliminar da prova objetiva para o cargo de Analista de Correios – Nível Superior foi divulgado pela banca IBFC nesta sexta-feira (24/1)!

A consulta ao resultado preliminar deverá ser feita de forma individual pelo site da banca. Para realizar a consulta o candidato deve inserir seu CPF e sua senha.

Além disso, também está liberada a consulta indidual ao resultado da análise dos recursos contra as questões das provas objetivas e os gabaritos preliminares.

Vale destacar que, de acordo com o edital, somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem habilitados na prova objetiva e que estejam classificados dentro do limite de até 3 vezes o número de vagas, por cargo/especialidade/localidade, mais os empates na última posição de classificação, se houver.

Vale lembrar que a consulta ao resultado preliminar para o cargo de Agente de Correios – Carteiro foi liberada pela banca na última sexta-feira (17/1).

O concurso Correios oferta, ao todo, 3.511 vagas imediatas, para os cargos de Agente e Analista dos Correios. O salário inicial é de até R$ 6.872,48.

As provas foram aplicadas no dia 15 de dezembro de 2024 em todos os estados do país e no Distrito Federal. De acordo com a banca IBFC, foram registrados mais de 1 milhão de candidatos presentes.

Panorama do concurso Correios

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Agente dos Correios – Carteiro (nível médio): 3.099 vagas

Analista dos Correios (nível superior): 412 vagas

As oportunidades para o cargo de Analista dos Correios são distribuídas entre as especialidades a seguir:

Advogado;

Analista de Sistemas – Desenho de Sistemas;

Analista de Sistemas – Produção;

Analista de Sistemas – Redes;

Analista de Sistemas – Suporte de Banco de Dados;

Analista de Sistemas – Suporte de Sistemas;

Arquiteto;

Arquivista;

Assistente Social;

Engenheiro – Engenharia Civil;

Engenheiro – Engenharia de Produção;

Engenheiro – Engenharia de Redes e Comunicação;

Engenheiro – Engenharia de Telecomunicações;

Engenheiro – Engenharia Elétrica;

Engenheiro – Engenharia Eletrônica; e

Engenheiro – Engenharia Mecânica.

Confira o detalhamento das vagas de nível superior no edital!

Provas e etapas do concurso Correios

As avaliações foram aplicadas no dia 15 de dezembro, e os candidatos foram avaliados por meio das seguintes etapas:

Provas objetivas – para todos os cargos;

Provas discursivas – apenas para cargos de nível superior

Confira, abaixo, a estrutura das avaliações:

Nível médio

Nível superior

A prova discursiva, para Analista dos Carreios, foi composta de 1 (uma) Redação, devendo conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas, observando os critérios de correção a seguir:

