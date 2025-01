Concurso da PF é previsto para 2025, com salários até R$ 25,8 mil

Boa notícia para os concurseiros da área policial! O tão aguardado edital do concurso PF (Polícia Federal) está previsto para ser publicado neste ano, com as nomeações ocorrendo em 2026.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) nesta terça-feira (28/1), em resposta ao time de jornalismo do Direção Concursos.

Segundo o órgão, a expectativa é que, após a autorização, a realização do certame ocorra ainda em 2025, com previsão de nomeação para 2026.

Vale lembrar que na última segunda-feira (27/1), o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, informou durante entrevista ao programa “Roda Vida”, da TV Cultura, que a autorização para as 1.810 vagas deve ocorrer nos próximos dias.

As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

Delegado: 261 vagas;

Perito: 57 vagas;

Agente: 1.115 vagas;

Escrivão: 364 vagas; e

Papiloscopista: 13 vagas.

Confira, abaixo, resposta do MJSP na íntegra:

Concurso PF: salários reajustados

Em maio de 2024, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1213/24, de iniciativa o Poder Executivo, que prevê reajustes salariais para várias categorias, incluindo servidores da Polícia Federal (PF).

O aumento será concedido de forma escalonada até 2026, com a primeira parcela paga a partir de agosto de 2024.

Para os cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista os salários iniciais ficarão:

Agosto/2024: R$ 13.900,54;

Maio/2025: R$ 14.164,81; e

Maio/2026: R$ 14.710,10.

Confira, no quadro a seguir, a evolução remuneratória até o final das carreiras:

Já para os cargos de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal Federal, os valores iniciais do subsídio serão:

Agosto/2024: R$ 26.300,00;

Maio/2025: R$ 26.800,00; e

Maio/2026: R$ 27.831,70.

Veja a evolução da remuneração:

Resumo do concurso PF