Concurso Ibama: veja os salários dos cargos; 460 vagas

O edital do concurso Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) está finalmente publicado e uma dúvida comum entre os concurseiros é relação aos salários dos cargos!

São ofertadas 460 vagas imediatas, de nível superior, para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, a serem distribuídas da seguinte forma:

Analista Administrativo: 130 vagas;

Analista Ambiental – Tema 1: Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental: 318 vagas; e

Analista Ambiental – Tema 2: Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna Silvestre: 12 vagas.

Interessados devem entrar no site da banca Cebraspe, entre os dias 30 de janeiro e 18 de fevereiro de 2025. Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento da taxa de R$ 95,00.

As provas serão aplicadas no dia 6 de abril de 2025, nas 26 capitais estaduais e no Distrito Federal. Veja, abaixo, os salários ofertados no concurso Ibama!

Salários do concurso Ibama

De acordo com o edital do concurso Ibama, os aprovados irão receber o salário inicial de R$ 9.994,60. Ele é composto pelo vencimento básico, gratificação de desempenho e auxílio-alimentação.

Além disso, o candidato pode ter aumento no salário por conta da Gratificação de Qualificação, como:

GQ I Especialização: R$ 464,00

GQ II Mestrado: R$ 922,00

GQ III Doutorado: R$ 1.387,00

A carga horária trabalhada é de 40 horas semanais.

